للارتقاء بالتبادلات التجارية.. المملكة وأذربيجان تتفقان على تأسيس مجلس أعمال مشترك

وتشكل رؤية المملكة 2030 والبيئة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها فرصًا استثمارية واعدة لأصحاب الأعمال الأذربيجانيين في العديد من القطاعات الاقتصادية، كما يوفر تأسيس مجلس أعمال سعودي أذربيجاني فرصة ثمينة أمام الشركات الأذربيجانية للتعامل مع السوق السعودي الذي يعد واحدًا من أسرع الأسواق التجارية نموًا في العالم.