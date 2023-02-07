"إتقان العقارية" تطلق الحملة التسويقية لبيع "جوهرة العمارية" كفرصة استثمارية متعددة الاستخدامات تزيد مساحتها على 380 ألف متر مربع

تحت شعار استثمر في وجهة الرفاهية، أطلقت "إتقان العقارية" اليوم، الحملة التسويقية لبيع "أرض جوهرة العمارية"، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 389.661 مترًا مربعًا، وتضم قطعة أرض كبيرة للاستخدام السكني والتجاري في "العمارية" بجوار العاصمة الرياض؛ صنع القرار السياسي والاقتصادي في المملكة وجهة الاستثمار العالمي.
وتتميز أرض "جوهرة العمارية" بوقوعها على طريق الملك سلمان وعلى وادي العمارية، وجاهزيتها بصك إلكتروني، كما يشكّل موقع الأرض مكانًا استراتيجيًّا في العمارية التي تزدهر بوتيرة متسارعة بالإمكانيات التنافسية المستوحاة من أجوائها الساحرة التي أضحت ملاذًا للمستثمرين في قطاع الترفيه والمنتجعات السياحية بفعل مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت "إتقان العقارية" أن ما يميز أرض "جوهرة العمارية"، مجاورتُها للعاصمة وقربُها من الأماكن الحيوية والخدمية؛ حيث تبعد فقط 22 كيلومترًا عن مطار الملك خالد الدولي، و19 كيلو عن مشروع الأفنيوز، و22 عن بوليفارد الرياض، و21 كيلو عن مشروع الدرعية؛ مما يشكل منها منطقة حيوية لعشاق المنتجعات السياحية بجوار العاصمة التي تزخر بالكثير من المشاريع السياحية الواعدة والتي جعلت منها وجهة عالمية.
وتشكّل أرض "جوهرة العمارية" نموذجًا استثماريًّا بالقطاع السياحي الزاخر بالفرص المستدامة لاستثمارات جديدة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في قطاع الترفيه والمنتجعات السياحية متأثرة بمجاورتها للرياض التي تُعد ضمن الـ10 اقتصاديات مدن العالم؛ لمواكبتها للنمو المستمر وارتفاع عدد سكان الرياض.
ودعت "إتقان العقارية" المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء لأرض "جوهرة العمارية" إلى التواصل والاستفسار مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم "920001019"، "0500106030"، أو الجوال "0539647777"؛ سائلة الله التوفيق للجميع.