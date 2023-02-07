"إتقان العقارية" تطلق الحملة التسويقية لبيع "جوهرة العمارية" كفرصة استثمارية متعددة الاستخدامات تزيد مساحتها على 380 ألف متر مربع

وأوضحت "إتقان العقارية" أن ما يميز أرض "جوهرة العمارية"، مجاورتُها للعاصمة وقربُها من الأماكن الحيوية والخدمية؛ حيث تبعد فقط 22 كيلومترًا عن مطار الملك خالد الدولي، و19 كيلو عن مشروع الأفنيوز، و22 عن بوليفارد الرياض، و21 كيلو عن مشروع الدرعية؛ مما يشكل منها منطقة حيوية لعشاق المنتجعات السياحية بجوار العاصمة التي تزخر بالكثير من المشاريع السياحية الواعدة والتي جعلت منها وجهة عالمية.