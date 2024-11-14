محليات
"المضادات عند الحاجة".. 5 طرق يحدّ بها الممارس الصحي من مقاومة الميكروبات
"غسل الأيدي بانتظام قبل وبعد العناية بالجروح أو لمس الأجهزة الطبية ورفع الوعي"
أكدت وزارة الصحة أن حرص الممارس الصحي على عدم وصف المضادات إلا عند الحاجة يسهم في الحد من مقاومتها.
وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "تويتر"، أن هناك 5 طرق يمكن من خلالها أن يسهم الممارس الصحي في الحد من مقاومة الميكروبات؛ منها "عدم وصف المضادات إلا عند الحاجة، وتثقيف المرضى عن طريقة تناول المضاد".
وأشارت إلى أن من هذه الطرق "رفع وعي المرضى بطرق الوقاية من العدوى مثل غسل اليدين باستمرار، وغسل الأيدي بانتظام خاصة قبل وبعد العناية بالجروح أو لمس الأجهزة الطبية، واتباع إجراءات مكافحة العدوى الأساسية لمنع انتقالها للمرضى".