"المضادات عند الحاجة".. 5 طرق يحدّ بها الممارس الصحي من مقاومة الميكروبات

وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "تويتر"، أن هناك 5 طرق يمكن من خلالها أن يسهم الممارس الصحي في الحد من مقاومة الميكروبات؛ منها "عدم وصف المضادات إلا عند الحاجة، وتثقيف المرضى عن طريقة تناول المضاد".