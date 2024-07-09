"السليمان" يصحح المفاهيم الخاطئة: "الصحائف" لا تطوى نهاية العام

وبيّن أنه "إذا نظرنا إلى من يأمرنا أن نتوب في آخر السنة أو في أول السنة نقول إن التوبة في كل أوقات السنة وفي كل ساعة وفي كل دقيقة فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه: "إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً"، والمقصود من آية "يتوبون من قريب" أي يبادرون بالتوبة، وقال تعالى: "والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون"، وهذا يعني الإصرار عندهم دائماً يجددون التوبة في كل أيام السنة ولا يحتاجون إلى أن ينتظروا إلى أول أو آخر السنة لكي يتوبوا ويجددوا التوبة".