المرور: المراوغة بسرعة بين المركبات مخالفة خطرة تهدد السلامة

حذّرت الإدارة العامة للمرور من خطورة المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد مخالفة مرورية صريحة ويشكّل خطرًا جسيمًا على السائقين ومستخدمي الطريق.
وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، أن المراوغة بين المركبات بسرعات عالية تتسبب في إرباك قائدي المركبات الآخرين، وترفع من احتمالات وقوع الحوادث المرورية، بالإضافة إلى أنها تُعرّض سلامة مستخدمي الطريق للخطر المباشر.
وأشار إلى أن هذا التصرف يزيد من صعوبة السيطرة على المركبة في حال حدوث أي طارئ، مؤكدًا أن الالتزام بأنظمة المرور واتباع المسارات المحددة يسهم في رفع مستوى السلامة على الطرق والحد من الحوادث.
ودعا المرور جميع السائقين إلى القيادة بانضباط ووعي مروري، والابتعاد عن السلوكيات المتهورة التي تهدد الأرواح والممتلكات، مشددًا على أن المراوغة بسرعة بين المركبات ستُطبّق عليها العقوبات النظامية المقررة.