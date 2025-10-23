المرور: المراوغة بسرعة بين المركبات مخالفة خطرة تهدد السلامة

وأشار إلى أن هذا التصرف يزيد من صعوبة السيطرة على المركبة في حال حدوث أي طارئ، مؤكدًا أن الالتزام بأنظمة المرور واتباع المسارات المحددة يسهم في رفع مستوى السلامة على الطرق والحد من الحوادث.