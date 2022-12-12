وجهة "مسار" تُدشن الأعمال الإنشائية للحزمة الأولى من مشاريعها الفندقية الفاخرة

وكانت شركة أم القرى قد أبرمت اتفاقية تعاون مع السلسلة العالمية "كمبينسكي" التي ستتواجد في مكة المكرمة للمرة الأولى، فيما تحضر السلسلة العالمية "تاج" لأول مرة على مستوى المملكة العربية السعودية، لتولي عمليات التشغيل لبرجين فندقيين من فئة خمس نجوم. ومن المقرر أن تتولى السلسلة العالمية "إيمباسي سويت - هيلتون" عمليات التشغيل لبرج فندقي من فئة أربع نجوم، وتحتل هذه المجموعة الفندقية موقعًا فريدًا بالمنطقة المركزية بمكة، وتبعد ما يقرب من 500 متر فقط عن ساحات الحرم وتحتوي على مول تجاري بمساحة تزيد عن 43 ألف متر مربع، كما توفر هذه الفنادق موقف للسيارات بالإضافة إلى محطة توقف للحافلات سريعة التردد.