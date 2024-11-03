أمير الشرقية يرأس الاجتماع الثامن لهيئة تطوير المنطقة.. وإقرار المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن

وقال المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، الرئيس التنفيذي للهيئة: ناقش المجلس في اجتماعه الثامن عددًا من الموضوعات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، منها المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن، الذي يهدف إلى توجيه وتنظيم عمليات البناء والتطوير في المحافظة، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، مع الحفاظ على البيئة العمرانية والمواقع التراثية. كما تم عرض النموذج الجديد للنقل المروري الإقليمي، الذي يهدف إلى تحسين حركة المرور في المنطقة الشرقية، وتعزيز البنية التحتية للنقل، بما يتماشى مع خطط التوسع العمراني والنمو السكاني في المنطقة.