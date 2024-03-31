بسبب "مسافة الأمان".. اصطدام مركبة بأخرى وانحرافها باتجاه محطة وقود بالرياض

باشر المرورُ السعودي بمنطقة الرياض حادثَ تصادم مركبة بأخرى؛ لعدم ترك مسافة أمان.

وأوضح المرور أن الحادث نتج عنه انحراف المركبة باتجاه محطة وقود، وإحداث أضرار مادية دون إصابات، وتمّ استكمال الإجراءات النظامية.

وكان المرور أكّد في أكثر من مناسبة على ضرورة المحافظة على مسافة آمنة بين المركبات؛ للوقاية من الحوادث عند التوقُّف المفاجئ.

وقال: إنّ عدمَ ترك مسافة آمنة بين المركبات أثناء القيادة مخالفةٌ مرورية، وهذه المخالفة تتمثّل في دفع غرامة تتراوح ما بين 150 إلى 300 ريال.

وفي السياق أوصت الهيئة العامة للطرق قائدي المركبات بعددٍ من تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار؛ حيث دعت إلى تجنُّب السرعة، والضغط على المكابح بسرعة، وترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة، مع تشغيل مساحات الزجاج بشكل مستمرّ.