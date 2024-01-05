"إنذار أحمر" من أمطار متوسّطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات مكة

أصدر المركزُ الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا "إنذارًا أحمرَ" من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة، وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وتشمل تأثيراتها محافظات: العرضيات، وأضم، وميسان.