رياح الصبا تداهم أجزاء واسعة من غرب المملكة الجمعة والسبت

يشار وفق "طقس العرب" إلى أن رياح الصبا تهب عندما تبرد المناطق الداخلية للمملكة، حيث تبقى مناطق البحر الأحمر دافئة وبعيدة عن تأثير الكتل الهوائية الباردة، مما يؤدي إلى نشاط هذه الرياح محليًا نتيجة الفوارق الحرارية الأفقية والفرق في قيم الضغط الجوي.