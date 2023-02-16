رياح الصبا تداهم أجزاء واسعة من غرب المملكة الجمعة والسبت

من المتوقع أن تتأثر المرتفعات الغربية وبعض سواحلها يومي الجمعة والسبت بهبوب رياح الصبا المثيرة للأتربة والغبار، وتحديدًا من الأجزاء الشمالية من جدة وصولاً إلى الأجزاء الشمالية من ينبع.
وتستوجب هذه الحالة من مرضى الجهاز التنفسي والعيون اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الظروف الجوية وتجنب أي مضاعفات، نظرًا لارتفاع تركيز الغبار، كما يجب على السائقين القيادة بحذر بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية.
يشار وفق "طقس العرب" إلى أن رياح الصبا تهب عندما تبرد المناطق الداخلية للمملكة، حيث تبقى مناطق البحر الأحمر دافئة وبعيدة عن تأثير الكتل الهوائية الباردة، مما يؤدي إلى نشاط هذه الرياح محليًا نتيجة الفوارق الحرارية الأفقية والفرق في قيم الضغط الجوي.