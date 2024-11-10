"الإمارات" تدين الهجوم على معسكر التحالف بـ"سيئون" اليمنية: نستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة، الهجوم الجبان الذي تعرَّض له معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية اليمنية في مدينة سيئون اليمنية.
وأسفر الهجوم عن استشهاد ضابطين سعوديين وإصابة آخر.
وأكّدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع القوات السعودية التي تشارك مع قوات التحالف في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، مؤكدة دعم الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحفظ أمنها وسلامة جنودها ومواطنيها.
وعبّرت عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة ولأهالي وذوي الضحيتين في هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب.