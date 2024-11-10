"الإمارات" تدين الهجوم على معسكر التحالف بـ"سيئون" اليمنية: نستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية

وأكّدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.