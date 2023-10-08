منظمة التعاون الرقمي تطلق الدورة الثانية من الملتقى الدبلوماسي في سفارة سلطنة عُمان في الرياض

وفي كلمته الترحيبية، قال صاحب السمو السيد فيصل بن تركي بن محمود آل سعيد، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة العربية السعودية: "ترمز استضافة هذا الحدث المتميز في سفارة سلطنة عُمان إلى التزامنا الراسخ برعاية العلاقات الدبلوماسية ودعم التطورات الرقمية من أجل تحسين العالم. نحن نتطلع إلى الأفكار المبتكرة ومبادرات التعاون التي سيعززها هذا الملتقى بلا شك."