"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماع صياغة قواعد قبول المبعوثين الخاصين لغير الأعضاء

وخاطب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الاجتماع، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في المنظمة السفير يوسف بن محمد الضبيعي؛ حيث جاء فيها: "إن أحد أهداف منظمة التعاون الإسلامي، كما هو مذكور في ميثاقها، هو تعزيز العلاقات التعاونية بين الدول على أساس مبادئ وقيم العدالة والاحترام المتبادل وحسن الجوار؛ لضمان السلام والأمن والوئام على الصعيد العالمي".