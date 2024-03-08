القنفذة.. القبض على شخصين لترويجهما 3000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

قبضت دوريات الأمن بمحافظة القنفذة على مواطنَيْن؛ لترويجهما 3000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، مخبّأة في مركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.