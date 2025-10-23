الإعلامي أحمد الشمراني: نَمِرَة.. عاصمة اقتصادية واعدة تستحق الدعم والتطوير

وأكد الشمراني في حديثه أن النقد الذي يوجهه الإعلاميون ليس إلا جزءًا من مسؤوليتهم المهنية، قائلاً:

“نحن عندما ننتقد فهدفنا التنبيه إلى أماكن الخلل ومساعدة المسؤولين على تحسين الأداء، فالمسؤول لا يمكنه رؤية كل شيء، خاصة مع هذا النمو السريع الذي تشهده نَمِرَة.”