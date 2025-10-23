الإعلامي أحمد الشمراني: نَمِرَة.. عاصمة اقتصادية واعدة تستحق الدعم والتطوير

أكد الإعلامي أحمد الشمراني أن مدينة نَمِرَة بمحافظة العرضيات الشمالية تمثل اليوم الرافد الاقتصادي الأبرز في المنطقة، مشيرًا إلى أنها تشهد حراكًا اقتصاديًا متناميًا جعلها من أكثر المدن نموًا على مستوى المحافظة والمناطق المجاورة.
وأوضح الشمراني أن نَمِرَة تعيش طفرة تنموية واضحة بفضل ما تشهده من مشروعات استثمارية وتنموية متعددة، تشرف عليها بلدية نَمِرَة بقيادة المهندس حبّاس البركاتي، شملت تطوير مطلّ نَمِرَة واستثمار مواقع جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاع البلدي ورأس المال المحلي.
وأضاف أن هذا الحراك الاقتصادي الجميل الذي تقوده بلدية نَمِرَة ومحافظة العرضيات برئاسة الأستاذ علي الشريف يحتاج إلى أن يصاحبه تحسين موازٍ في البنية الخدمية، خاصة سوق الثلاثاء التاريخي في نَمِرَة، مطالبًا بضرورة إيجاد لوحات تعريفية بالمنطقة ومواقعها السياحية والاقتصادية.
وأكد الشمراني في حديثه أن النقد الذي يوجهه الإعلاميون ليس إلا جزءًا من مسؤوليتهم المهنية، قائلاً:
“نحن عندما ننتقد فهدفنا التنبيه إلى أماكن الخلل ومساعدة المسؤولين على تحسين الأداء، فالمسؤول لا يمكنه رؤية كل شيء، خاصة مع هذا النمو السريع الذي تشهده نَمِرَة.”
وختم تصريحه قائلاً:
“نَمِرَة اليوم هي عاصمة المنطقة الاقتصادية، ونتمنى أن يواكب هذا الزخم الاقتصادي تطويرًا شاملًا يليق بمكانتها وبتطلعات أهلها.”