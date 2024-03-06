"مجموعة طلعت مصطفى" و"مجموعة المهيدب" تطلقان شراكة إستراتيجية

ومن الجدير بالذكر أن "مجموعة المهيدب" هي شركةٌ استثماريَّةٌ سعوديَّةٌ، مقرُّها الرئيسي بالدمام، وأسَّسها الشيخ عبد القادر المهيدب "رحمه الله" في عام 1943م. وتنشط أعمالها في قطاعات العقارات، وقطاع الخدمات المصرفيَّة، والمنتجات الغذائيَّة والاستهلاكيَّة والصناعة والبنية التحتيَّة، ومواد البناء والمقاولات، على سبيل المثال: شركة ميار للأغذية، شركة ثبات للإنشاءات، شركة مصدر لمواد البناء، مجموعة صافولا، شركة أبيات، شركة رؤية للاستثمار، شركة أكوا باور، ومجموعة كابلات الرياض.