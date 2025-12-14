المملكة وسوريا توقّعان مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني

وعقد الجانبان اجتماعًا استعرضا خلاله عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل تعزيز مجالات التعاون، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتعزيز التكامل بين البلدين، وتقديم جميع أنواع الدعم الفني والاستشاري في قطاع الطيران المدني، إلى جانب التعاون في مجال إدارة الحركة الجوية والخدمات الملاحية لضمان انسيابية وسلامة العبور الجوي بين البلدين وعبر الأجواء الإقليمية، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع التطويرية في البنى التحتية.