المملكة وسوريا توقّعان مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، اليوم، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في الجمهورية العربية السورية، الأستاذ عمر هشام الحصري، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض.
وعقد الجانبان اجتماعًا استعرضا خلاله عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل تعزيز مجالات التعاون، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتعزيز التكامل بين البلدين، وتقديم جميع أنواع الدعم الفني والاستشاري في قطاع الطيران المدني، إلى جانب التعاون في مجال إدارة الحركة الجوية والخدمات الملاحية لضمان انسيابية وسلامة العبور الجوي بين البلدين وعبر الأجواء الإقليمية، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع التطويرية في البنى التحتية.
ووقّع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال الاجتماع مذكرة تفاهم للتعاون الفني، وسجل مباحثات لتحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطيران المدني، وترسيخ التعاون الثنائي على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين المملكة وسوريا.