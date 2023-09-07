بحضور قيادات المنظومة.. "المديفر" يفتتح ورشة "مراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين"

افتتح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر ورشة عمل "مراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات التعدينية " التي نظمتها الوزارة بحضور عدد من قيادات المنظومة وممثلي القطاع الخاص في قطاع التعدين.
وتهدف الورشة إلى مراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات التعدينية، واستعراض أبرز ما تم إنجازه منذ إطلاقها، بالإضافة إلى مناقشة فرص التطوير الرئيسية لقطاع التعدين بالمملكة، والاستماع إلى التحديات وفرص التطوير من القطاعين الحكومي والخاص.
وتضمنت الورشة استعراض أبرز التوجهات العالمية المؤثرة على القطاع لاستغلال الفرص بما يعود على قطاع التعدين بالمملكة.
وشهدت الورشة "مجموعات تركيز" مع قيادات قطاع التعدين من الجهات المشاركة لمناقشة فرص التطوير المحتملة ومواءمة أولويات العمل للخطوات القادمة بما يتناسب مع مستهدفات الإستراتيجية وحالة تنفيذها.
يذكر أن المملكة قد حققت الكثير بعد التحول الذي شهده قطاع التعدين منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث تستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية جذب استثمارات تبلغ 120 مليار ريال سعودي في قطاع التعدين والصناعات التعدينية بالسعودية، كما تحرص الوزارة على المواءمة المستمرة مع القطاع الحكومي والخاص والتأكد من تحقيق مستهدفات " الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات التعدينية" ليكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية في المملكة.