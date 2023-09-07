بحضور قيادات المنظومة.. "المديفر" يفتتح ورشة "مراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين"

يذكر أن المملكة قد حققت الكثير بعد التحول الذي شهده قطاع التعدين منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث تستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية جذب استثمارات تبلغ 120 مليار ريال سعودي في قطاع التعدين والصناعات التعدينية بالسعودية، كما تحرص الوزارة على المواءمة المستمرة مع القطاع الحكومي والخاص والتأكد من تحقيق مستهدفات " الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات التعدينية" ليكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية في المملكة.