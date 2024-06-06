ابتداءً من اليوم.. "الدفاع المدني": حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بالمشاعر المقدسة

وأوضحت أن فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني ستتابع من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية عدم استخدام الغاز داخل المشاعر المقدسة، ومصادرة كل ما يُضبط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهي، مؤكدة تطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.