14 عامًا معاناة مع السيول.. زيارة "الحقيل" تعيد الآمال لأهالي "قزع جازان"

وفيما يخص مشروع درء أخطار السيول على الحزام الدائري جاء في الخطاب أنه لا يوجد مشروع، ولم يتم حتى دراسة لذلك؛ بسبب توقف مشروع الحزام، لافتةً إلى أنه تم أيضًا توجيه عدة إنذارات للمقاول كان أولها في عام 1433هـ والثاني والثالث عام 1436هـ، مشيرةً إلى أنه لم يتجاوب هو الآخر، وكشف المجلس المحلي، في خطابٍ له بعد الشخوص إلى الموقع وذلك بتاريخ 1/ 1/ 1438، أن سيول وادي خلب تشكّل خطرًا جسيمًا على القرية، مشيرًا إلى أنه سبق أن اقتحمت عددًا من المنازل.