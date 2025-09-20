محليات
المرور السعودي يؤكد أهمية الالتزام بالسرعة النظامية داخل الأحياء السكنية
دعا السائقين للانتباه للتقاطعات ومنح الأفضلية للمشاة حفاظًا على الأرواح
دعا المرور السعودي قائدي المركبات إلى الالتزام بالسرعة النظامية داخل الأحياء السكنية حفاظًا على سلامة السكان والمشاة، مشددًا على أهمية اتباع أنظمة السير والالتزام بالتعليمات المرورية داخل الطرق الداخلية.
وأوضح أن من أبرز الإرشادات التوقف التام عند التقاطعات قبل عبورها ومراعاة أولوية المرور، بالإضافة إلى منح الأفضلية للمشاة أثناء عبورهم، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز السلامة المرورية وتجنب الحوادث داخل الأحياء.