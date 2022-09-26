"الجبير" يستعرض سُبل تعزيز التعاون الثنائي خلال لقائه رئيس كوستاريكا

استقبل فخامة الرئيس رودريغو تشافيز روبلر، رئيس جمهورية كوستاريكا، في القصر الرئاسي بالعاصمة سان خوسيه مساء أمس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.