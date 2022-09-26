"الجبير" يستعرض سُبل تعزيز التعاون الثنائي خلال لقائه رئيس كوستاريكا

استقبل فخامة الرئيس رودريغو تشافيز روبلر، رئيس جمهورية كوستاريكا، في القصر الرئاسي بالعاصمة سان خوسيه مساء أمس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.
وتفصيلاً، نقل الجبير خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال المدير العام لمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.