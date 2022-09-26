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"الجبير" يستعرض سُبل تعزيز التعاون الثنائي خلال لقائه رئيس كوستاريكا

نقل تحيات القيادة السعودية.. وناقشا القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك
رئيس كوستاريكا رودريغو روبلر يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير
رئيس كوستاريكا رودريغو روبلر يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير
واس
واس

استقبل فخامة الرئيس رودريغو تشافيز روبلر، رئيس جمهورية كوستاريكا، في القصر الرئاسي بالعاصمة سان خوسيه مساء أمس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.

وتفصيلاً، نقل الجبير خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال المدير العام لمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.

وزير الدولة للشؤون الخارجية
عادل الجبير
كوستاريكا
سان خوسيه
رئيس كوستاريكا
رودريغو تشافيز روبلر

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