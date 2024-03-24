"سلمان للإغاثة" يوزّع "400" سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجنوب أفريقيا

وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، "400" سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في منطقة "إيكورهوليني" بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" في جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1445هـ.
وتفصيلًا: تأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها.
وفي سياق ذي صلة وقّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العاصمة التشادية أنجامينا، برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لدعم الأمن الغذائي في جمهورية تشاد.
ومن المقرَّر أن يتمّ بموجب البرنامج توفير السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مناطق: لوغون الغربية، قيرا، بحيرة تشاد، أنجامينا، شاري باقرمي، واداي، البطحاء، حجر لميس، كانم، مايو كيبي الشرقية، يستفيد منها "121.530" فردًا.
ويأتي البرنامج امتدادًا للمشاريع الإغاثية التي تنفّذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الأمن الغذائي في العديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.