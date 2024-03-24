"سلمان للإغاثة" يوزّع "400" سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجنوب أفريقيا

ومن المقرَّر أن يتمّ بموجب البرنامج توفير السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مناطق: لوغون الغربية، قيرا، بحيرة تشاد، أنجامينا، شاري باقرمي، واداي، البطحاء، حجر لميس، كانم، مايو كيبي الشرقية، يستفيد منها "121.530" فردًا.