شاهد من جازان.. إقبالٌ من المتسوّقين على شراء الأضاحي والأسعار تتجاوز وتتفاوت!

ووثّقت جولة ميدانية على عددٍ من الأسواق بالمنطقة، تفاوتاً في أسعار الأضاحي من عامٍ لآخر، بحسب وفرة المعروض من الأضاحي أو قلته، في الوقت الذي تتراوح فيه الأسعار حالياً للأضاحي من الخراف ما بين 1300 و1900 ريال، وتتجاوز أحياناً لتصل إلى 2500 ريال، بينما تتراوح أسعار الأضاحي من الماعز ما بين 1500 و2000 ريال.