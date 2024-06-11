شاهد من جازان.. إقبالٌ من المتسوّقين على شراء الأضاحي والأسعار تتجاوز وتتفاوت!

تشهد أسواق المواشي بمنطقة جازان هذه الأيام، نشاطاً كبيراً وحركة شرائية للأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث واكب الباعة وتجار المواشي، الموسم بزيادة الطلب المتوقع والارتفاع النسبي في الأسعار.
ووثّقت جولة ميدانية على عددٍ من الأسواق بالمنطقة، تفاوتاً في أسعار الأضاحي من عامٍ لآخر، بحسب وفرة المعروض من الأضاحي أو قلته، في الوقت الذي تتراوح فيه الأسعار حالياً للأضاحي من الخراف ما بين 1300 و1900 ريال، وتتجاوز أحياناً لتصل إلى 2500 ريال، بينما تتراوح أسعار الأضاحي من الماعز ما بين 1500 و2000 ريال.
وفي لقاءات بعددٍ من مُربي وتجار الماشية، أوضحوا أن المربين والتجار يقومون طوال العام بتربية مواشيهم والاستعداد المبكّر لموسم عيد الأضحى المبارك، الذي يعد موسماً نشطاً لبيع المواشي، لتُعرض في أسواق المنطقة الأسبوعية وفي المحافظات الرئيسة.
وتجد الأسواق الشعبية إقبالاً متواصلاً من قبل المتسوّقين؛ مما يوفّر فرصة جيدة للبيع، مبينين أن المشتري يمضي عادة وقتاً كافياً لمعاينة الأضاحي والبحث عن أجودها للحصول على الأضحية منذ وقتٍ مبكرٍ، وبسعرٍ مناسبٍ تجنباً لزحام الأيام الأخيرة.
وتشتهر محافظات منطقة جازان بعديدٍ من الأسواق الشعبية وأسواق الماشية حتى عُرف بعض الأسواق باليوم الذي تُقام فيه، مثل: سوق السبت بمحافظة بيش، وسوق الأحد لمحافظتَي أحد المسارحة وهروب، وسوق الإثنين بمحافظة صامطة ومركز الحقو، والثلاثاء بمحافظة صبيا، ويوم الأربعاء لمحافظتَي أبو عريش والعيدابي، والخميس بمحافظة الدرب، فضلاً عن الأسواق الدائمة المخصّصة لهذا الشأن.