إنجاز سعودي.."واس" تفوز بثلاث جوائز عربية

وقد لاقت جائزة التميز الإعلامي العربي منذ أول دورة لها في عام 2016م ترحيبًا عربيًّا كبيرًا من قبل العديد من المؤسسات الإعلامية العربية والإعلاميين العرب الذين أعربوا عن أملهم في أن تسهم هذه الجائزة في رفعة شأن الإعلام العربي في السنوات المقبلة.