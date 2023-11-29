رواد الفضاء الـ4 يزورون جامعة المؤسس ويعقدون لقاءً مفتوحًا مع الطلاب والطالبات

واستعرض روادُ الفضاء تجربتَهم في لقاء مفتوح مع الطلاب والطالبات؛ إذ تم تسليط الضوء على القصص والتجارب التي واجهتهم في رحلة الفضاء الأخيرة، والاستفادة من الدروس والخبرات التي تم اكتسابها، إضافة للحديث عن الأهداف والتطلعات المستقبلية التي تحتضنها المملكة في مجال علوم الفضاء؛ تشجيعًا للأجيال القادمة لتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال الاستكشاف والبحث والتطوير، وإجراء بحوث علمية بقيادة علماء سعوديين للوصول إلى تكنولوجيات جديدة تسهم في رفع الاقتصاد السعودي والابتكار؛ من خلال خلق فرص وظيفية وتطويرية؛ كون الفضاء يعدّ من القطاعات الواعدة استراتيجيًّا واقتصاديًّا وتنمويًّا في العديد من المجالات؛ ومنها التصنيع، والتعليم، والتقنية، والعلوم.



