"الفقع" بالجوف.. رحلة للمتعة وأخرى للتجارة

وقال محمد الشمري، من أهالي منطقة الجوف: إن الفقع ينبت في المنطقة بكميات وافرة، مضيفاً أن من أبرز أنواعه في الجوف الزبيدي الذي يتميز بكبر حجمه ولونه الأبيض، والخلاسي الذي يميل لونه للأسود أو الأحمر، وتتفاوت أسعاره في السوق حسب حجم العرض والطلب، حيث يصل كيلو الفقع هذه الأيام لأكثر من 200 ريال، مؤكدا أنه يحرص على الخروج للبر في موسم جني الفقع وجمع كمية منه، في عادة قديمة ورثها عن أبيه وجده، ويأمل أن ينقلها لأبنائه لتبقى تراثاً حياً عبر الأجيال والزمن.