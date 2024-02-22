يوم التأسيس… أمير الباحة: ذكرى غالية لنستذكر تاريخًا حافلًا بالبطولات والكفاح والإصرار والصمود

واضاف: وإنا إذ نحتفي بهذه الذكرىٰ الغالية لنستذكر تاريخًا حافلًا بالبطولات والكفاح والإصرار والصمود، فمنذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في منتصف عام 1139هـ الموافق ٢٢ فبراير 1727م، ومنذ ثلاثة قرون لم تزدد هذه البلاد إلا رسوخاً واستقراراً، حتى أضحت معيناً نستلهمه في بناء مستقبلنا، معتزين بإرثها التاريخي، ومستمرين في تحقيق تطلعاتها بطموحٍ لا يخفت وهمةً عصيةً على كل التحديات".