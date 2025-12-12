جمعية كفيف تكرّم شركة موارد القيادة (Macx) تقديرًا لجهودها في تمكين المكفوفين لعام 2025

وعبّر عبدالكريم محمد بن مدشل، رئيس مجلس إدارة شركة التمكين الرائدة، والرئيس التنفيذي لشركة موارد القيادة، عن بالغ شكره واعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن الشركة تعتبر مسؤوليتها المجتمعية جزءًا أساسيًا من رسالتها. وقال: "نفخر بهذا التعاون مع جمعية كفيف، ونؤمن بأن تمكين ذوي الإعاقة البصرية هو استثمار في الإنسان أولًا، ودعم لصناعة مستقبل أكثر شمولًا وازدهارًا للجميع. وسنواصل – بإذن الله – تقديم البرامج والمبادرات التي ترتقي بمهاراتهم، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة".