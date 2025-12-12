جمعية كفيف تكرّم شركة موارد القيادة (Macx) تقديرًا لجهودها في تمكين المكفوفين لعام 2025

شهدت جمعية كفيف بمدينة الرياض حفل تكريم خاص لشركة موارد القيادة، تقديرًا لجهودها النوعية خلال عام 2025، وما قدمته من مبادرات فعّالة في تدريب وتأهيل المكفوفين، لتمكينهم من دخول سوق العمل.
ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة تعاون مثمرة بين الجانبين، نفذت خلالها الشركة عددًا من البرامج التدريبية والفعاليات في مناسبات متعددة، وقدمت برامج متخصصة استهدفت تطوير مهارات المكفوفين، وتعزيز قدراتهم الذاتية، لبدء مسارهم المهني بثقة واقتدار.
وشملت المبادرات المشتركة برامج تدريبية في مجالات متعددة، من بينها تطوير المهارات التقنية، وتنمية مهارات التواصل، إضافة إلى ورش عمل هدفت إلى تعزيز الاستقلالية، وتمكين المستفيدين من التعامل مع بيئات العمل الحديثة. وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة عشرات المستفيدين، وتهيئتهم للحصول على فرص وظيفية تلائم قدراتهم، وتواكب احتياجات سوق العمل المتنامية.
وعبّر عبدالكريم محمد بن مدشل، رئيس مجلس إدارة شركة التمكين الرائدة، والرئيس التنفيذي لشركة موارد القيادة، عن بالغ شكره واعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن الشركة تعتبر مسؤوليتها المجتمعية جزءًا أساسيًا من رسالتها. وقال: "نفخر بهذا التعاون مع جمعية كفيف، ونؤمن بأن تمكين ذوي الإعاقة البصرية هو استثمار في الإنسان أولًا، ودعم لصناعة مستقبل أكثر شمولًا وازدهارًا للجميع. وسنواصل – بإذن الله – تقديم البرامج والمبادرات التي ترتقي بمهاراتهم، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة".
كما أشادت جمعية كفيف بالدور الريادي الذي قامت به الشركة خلال العام، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل نموذجًا يُحتذى به في تعزيز الشراكة بين القطاع غير الربحي وقطاع الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم تمكين أصحاب الهمم، ودمجهم في المجتمع وسوق العمل.
ويأتي هذا التكريم ليعكس أثر المبادرات النوعية التي تُحدث تغييرًا ملموسًا في حياة المكفوفين، ويُرسّخ مبادئ التكافل والمسؤولية الوطنية في خدمة جميع فئات المجتمع.