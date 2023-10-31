"صحة الشرقية" ترفع مستوى الجاهزية والتأهب نتيجة الأحوال الجوية

تتعرض المنطقة الشرقية حاليًا لموجة من الأمطار من المتوسطة إلى الغزيرة التي رفعت على إثرها صحة الشرقية مستوى جاهزية والتأهب تزامنًا مع وجود الحالة المطرية بالمنطقة.