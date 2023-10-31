"صحة الشرقية" ترفع مستوى الجاهزية والتأهب نتيجة الأحوال الجوية

تتعرض المنطقة الشرقية حاليًا لموجة من الأمطار من المتوسطة إلى الغزيرة التي رفعت على إثرها صحة الشرقية مستوى جاهزية والتأهب تزامنًا مع وجود الحالة المطرية بالمنطقة.
جاء ذلك من خلال استعداد إدارة الأزمات والكوارث الصحية بصحة الشرقية والتعميم على المستشفيات بالمنطقة أن تكون على مستوى عالٍ من الجاهزية والاستعداد.
وأكد مدير العلاقات العامة والتواصل بصحة الشرقية، مطلق الجلعود جاهزية المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية لاستقبال الحالات واستعداد إدارة الطوارئ للعمل في هذا الشأن .
وبين الجلعود أن كافة القطاعات الصحية بالمنطقة موصولة جميعها بغرفة عمليات طوارئ المديرية المجهزة بخطوط ساخنة مرتبطة بالدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر لاستقبال وإيصال كافة البلاغات لجميع المستشفيات وتجهيز المنشات الصحية على مستوى عالي من الجاهزية والاستعداد من ناحية المخزون وتوفير أسرة العناية المركز المجهزة لاستقبال أي حدث طارئ.