أمطار غزيرة على العيص.. السيول تقطع الشوارع وتجرف المركبات والجهات تباشر

وتوقع "الأرصاد" أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وجريان للسيول. وهذا مقطع فيديو تم تداوله عبر "إكس":