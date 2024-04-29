أمطار غزيرة على العيص.. السيول تقطع الشوارع وتجرف المركبات والجهات تباشر

شهدت محافظة العيص، اليوم، هطول أمطار غزيرة على المحافظة، وأدت هذه الأمطار إلى جريان السيول داخل المحافظة.
وقد فوجئ الأهالي بأمطار غزيرة سالت على إثرها الشعاب والأودية بقوة هائلة وتسببت السيول بقطع الشوارع وجرف المركبات وانهيار بعض الطرق في المحافظة، فيما تباشر الأجهزة المعنية عدة مواقع متضررة.
بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، مطالبةً الجميع بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها.
وأهابت بقائدي المركبات الانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.
يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد، قد رفع اليوم الاثنين، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة المدينة المنورة، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.
وأوضح المركز فترة الإنذار؛ مشيرًا إلى شموله العيص؛ خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الاثنين.
وتوقع "الأرصاد" أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وجريان للسيول. وهذا مقطع فيديو تم تداوله عبر "إكس":