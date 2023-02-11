كان مدمنًا للمخدرات.. "كفى" تحتفي بعلاج أول حالة من مستفيدي مراكزها التأهيلية

وأضاف: حوّلني الإدمان إلى أداة خطيرة في المجتمع، وتعالجت عدة مرات، ولكن كنت أعود مرة أخرى للإدمان، حتى إنني دخلت السجن نتيجة ذلك ولكن لا شيء تغير؛ فالمخدرات كانت هي التي تقودني وتسلب حياتي، فضيعت محيطي الأسري وخصوصًا زوجتي وطفلتي، فالعنوان الأساسي للإدمان هو الأنانية والعبث ومن ثم الضياع، ولكن رغم كل القبح الذي كنت أعيشه مع المخدرات إلا أنني كنت بارًّا بوالدتي، أو على أقل تقدير دائم السؤال والاطمئنان عنها، ودعواتها كانت تتبعني أينما كنت، فتوجهت للحرم المكي لأداء العمرة، وهناك دعوت الله أن يعينني على ترك السموم وبدء صفحة جديدة، وأن ييسر لي من يأخذ بيدي لينهي سنوات الألم، فشاء الله أن يصطحبني أخي الأصغر عنوة لمركز الرعاية والتأهيل بجمعية كفى بمكة، فدخلت في البرنامج العلاجي ثم التأهيلي وبعدها التعافي التام ولله الحمد. والتحقت بعدها بدورات تأهيلية وتطويرية، واليوم وبعد أربع سنوات بفضل الله أولًا ثم بفضل أسرتي و"كفى"، أصحبت ضمن فريق علاج الإدمان في مركز الرعاية والتأهيل الذي كنت بالأمس أحد المتعالجين فيه.