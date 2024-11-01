يُعَدُّ الأول في المنطقة.. نائب أمير جازان يدشّن ملتقى "وعد" للتدريب

برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ أمير منطقة جازان، يدشّن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز؛ بعد غدٍ، الملتقى الثاني من سلسلة ملتقيات المهارات والتدريب "وعد" بمنطقة جازان، بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل، الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين؛ وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بجيزان.
يتضمن الملتقى، الذي يُقام بمشاركة عددٍ من المسؤولين والقيادات بالمنطقة والخبراء والمختصّين المهتمين في مجال المهارات والتدريب، اجتماعاً للمجالس القطاعية للمهارات، وعرضاً لمحفزات المهارات والتدريب، وورش عمل، وجلسات حوارية متنوّعة متخصّصة في تطوير المهارات والتدريب، إضافة إلى تقديم فرصٍ تدريبية للمستفيدين من الطلاب والطالبات، والباحثين عن العمل من قِبل الأكاديميات، وأنشطة تفاعلية متعدّدة.
ويهدف ملتقى "وعد"، الذي يُعَدُّ الأول من نوعه بالمنطقة، إلى إتاحة الفرص التدريبية المبتكرة لشباب وشابات المنطقة من الطلاب والباحثين عن العمل، عبر حزمة من الاتفاقيات والشراكات المُبرمة، بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال سلسلة ملتقيات الحملة الوطنية للتدريب "وعد" التي انطلقت من منطقة الحدود الشمالية، فالمنطقة الشرقية، ومن ثم منطقة مكة المكرّمة، وصولاً للملتقى الحالي، الذي تستضيفه منطقة جازان، وذلك في إطار خططها، إلى تغطية مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع فروع الوزارة في المناطق.