يُعَدُّ الأول في المنطقة.. نائب أمير جازان يدشّن ملتقى "وعد" للتدريب

ويهدف ملتقى "وعد"، الذي يُعَدُّ الأول من نوعه بالمنطقة، إلى إتاحة الفرص التدريبية المبتكرة لشباب وشابات المنطقة من الطلاب والباحثين عن العمل، عبر حزمة من الاتفاقيات والشراكات المُبرمة، بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال سلسلة ملتقيات الحملة الوطنية للتدريب "وعد" التي انطلقت من منطقة الحدود الشمالية، فالمنطقة الشرقية، ومن ثم منطقة مكة المكرّمة، وصولاً للملتقى الحالي، الذي تستضيفه منطقة جازان، وذلك في إطار خططها، إلى تغطية مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع فروع الوزارة في المناطق.