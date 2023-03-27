"الغذاء والدواء" تفرض حظرًا على لحوم الدواجن وبيض المائدة من الأرجنتين وترفعه عن فرنسا

فرضت الهيئة العامة للدواء والغذاء، حظرًا مؤقتًا على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من الأرجنتين؛ بسبب تفشي فيروس أنفلونزا الطيور شديد الضراوة في بوينس آيرس.
في المقابل، تم رفع الحظر عن لحوم الدواجن وبيض المائدة الفرنسي من المنطقة الإدارية "ميين"، بعد تلقي التبليغ الفوري من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) الذي يفيد بعدم وجود تفشٍّ لمرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة في المنطقة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار الالتزام بالمعايير الدولية والاحترازية المتبعة للحد من انتشار الأمراض المعدية.