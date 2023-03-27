"الغذاء والدواء" تفرض حظرًا على لحوم الدواجن وبيض المائدة من الأرجنتين وترفعه عن فرنسا

في المقابل، تم رفع الحظر عن لحوم الدواجن وبيض المائدة الفرنسي من المنطقة الإدارية "ميين"، بعد تلقي التبليغ الفوري من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) الذي يفيد بعدم وجود تفشٍّ لمرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة في المنطقة.