أمانة جدة تعيد تفعيل تصريح الذبح للمطاعم والمطابخ خلال عيد الأضحى

كما حرصت الوزارة على سلامة المستفيدين من خلال إلزام المنشأة بإصدار شهادات صحية لجميع العاملين، والتعاقد مع طبيب بيطري لفحص الأضاحي قبل وبعد عملية الذبح، وضرورة التعاقد مع شركة خاصة معتمدة لرفع وإزالة المخلفات من منطقة الذبح والسلخ.