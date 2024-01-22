منتدى الألكسو للأعمال والشراكات: قوة الأفكار وجودة المشاريع المقترحة ترتقي بمستوى الشراكات

وأوضحت اللجنة العليا لمنتدى الألكسو للأعمال والشراكات، والذي يأتي بمبادرة من المملكة العربية السعودية، وتنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أن استعدادات المنتدى تشهد وضع اللمسات النهائية بما في ذلك، برنامج عمل المنتدى، والشراكات التي تقدمت بها مؤسسات ومنظمات متعددة في الدول العربية لإبرامها مع المنظمة أثناء إقامة المنتدى، مشيرة إلى أن هذا المنتدى الذي يُعد الأول في تاريخ المنظمة، والأول من نوعه في عمل المنظمات الإقليمية والدولية، سيشهد في أول نسخة له تفاعل وأرقام غير مسبوق لأول منتدى يقام للشراكات.