"فتيات الطائف".. كيف استطعن خوض التحديات في المجال الصناعي وخطوط الإنتاج؟

ويهدف مشروع مصنع روزيار لمنتجات الورد الطائفي النسائي الذي انطلق منذ أعوام بأيدٍ وطنية لتمكين دور المرأة في المجتمع ومسؤولياتها الاجتماعية وفق الأهداف الطموحة، وبالأخص تمكينها في المجال الصناعي وتطوير مهاراتها الإنتاجية والقيادية في آن واحد" ليُنتج المصنع ما يصل إلى 100 ألف وحدة سنويًا، من منتجات العناية بالجسم؛ وبما يتماشى مع المواصفات والمقاييس العالمية، ويتم تدريب وتوظيف النساء السعوديات لتطوير منتجات للعناية بالجسم باستخدام زيت الورد الطائفي المحلي في توجه لدعم الموارد الطبيعية والمواهب في المملكة لإنشاء نظام تجاري مستدام لهن، بالإضافة إلى المحافظة على الثقافة والتقاليد وتعزيز فرص نمو المجتمع المحلي، حيث ينتج المصنع سبعة منتجات هي (لوشن للجسم، كريم للجسم، كريم لليدين، غسول لليدين، جل استحمام، معطر للجسم، ومعطر للجو برائحة الورد الطائفي، ويهدف المصنع إلى دعم الصناعات الصغيرة وتمكين المرأة على دمج السعوديات في القطاع الصناعي، بوصفه مجالًا جديدًا لم تطرقه النساء من قبل، وضمان مشاركتها في منظومة التنمية وصناعة القرار، لدعم مسيرتها وتعزيز مكانتها في الحراك التنموي الصناعي والاجتماعي على مستوى الدول العربية بل والعالم أجمع.