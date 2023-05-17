"هيئة الاتصالات" تدعو إلى تقديم المرئيات حول "الطيف الترددي للخدمات الإذاعية"

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، العموم لتقديم مرئياتهم حول وثيقة تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات الإذاعية، التي تهدف إلى تنظيم استخدام الطيف الترددي لخدمات البث الصوتي والتلفزيوني، وتعزيز تقنياتها الناشئة، ورفع كفاءة استخدام الطيف الترددي بالمملكة.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تتضمن عددًا من عناصر تنظيم استخدام الخدمات الراديوية الإذاعية، ومن أهمها إجراءات ترخيص استخدام الترددات للخدمات الإذاعية، والتزامات المملكة بالأنظمة الدولية في استخدامها، كما شملت الوثيقة الشروط والأحكام الفنية للتراخيص، وتوزيع وتحديد النطاقات الترددية على الخدمات الراديوية الإذاعية.
تأتي هذه الوثيقة انطلاقاً من دور الهيئة في تنظيم الخدمات الراديوية الإذاعية ورفع مستوى كفاءة وجودة استخدام النطاقات في المملكة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتوفير الترددات لكافة الخدمات الراديوية الإذاعية في المملكة، والتأكّد من توافق هذه الترددات مع الأنظمة الدولية وسلامتها من أيّ تداخلاتٍ لاسلكية، إضافة إلى انتهاج أساليب مبتكرة ومرنة لترخيص الأنظمة الراديوية الإذاعية، وتمكين استخداماتها الحديثة.
وحثّت الهيئة المهتمين والعموم، على إبداء مرئياتهم وتقديم اقتراحاتهم، انطلاقاً من اهتمامها بتحقيق الوضوح والشفافية وإشراك جميع الجهات ذات العلاقة التي تعمل في قطاع البث الإذاعي، مشيرة إلى فترة استقبال المرئيات حتى تاريخ 14 يونيو 2023، وذلك من خلال موقع الهيئة: https://regulations.citc.gov.sa