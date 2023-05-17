"هيئة الاتصالات" تدعو إلى تقديم المرئيات حول "الطيف الترددي للخدمات الإذاعية"

تأتي هذه الوثيقة انطلاقاً من دور الهيئة في تنظيم الخدمات الراديوية الإذاعية ورفع مستوى كفاءة وجودة استخدام النطاقات في المملكة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتوفير الترددات لكافة الخدمات الراديوية الإذاعية في المملكة، والتأكّد من توافق هذه الترددات مع الأنظمة الدولية وسلامتها من أيّ تداخلاتٍ لاسلكية، إضافة إلى انتهاج أساليب مبتكرة ومرنة لترخيص الأنظمة الراديوية الإذاعية، وتمكين استخداماتها الحديثة.