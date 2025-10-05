"الغذاء والدواء" تُحيل مؤسسة تجارية بالدمام إلى النيابة العامة لتخزينها مستحضرات منتهية الصلاحية

وتُمثل هذه المخالفات انتهاكًا صريحًا لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية المعمول به في المملكة، والذي تنص الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين منه، على "أن من باع، أو صرف، أو حاز مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل بقصد الاتجار به، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (10) سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على (10) ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا".