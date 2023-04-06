شركة عبدالله العثيم للاستثمار تستحوذ على أرض استثمارية بمنطقة عسير بقيمة 180 مليون ريال

وصرّح الأستاذ مشعل بن عميره، الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار أن الاستحواذ على الأرض الجديدة بموقعها المميز يعد إضافة مهمة لقيمة الأصول الأساسية للشركة، ويعكس التزامها في تعزيز نموها في مجال المجمعات التجارية القائمة وتوسيع شبكة انتشارها الممنهج لتغطية معظم مناطق ومدن المملكة, حيث تمتلك حاليا 12 مجمعاً تجارياً في كل من الرياض (الربوة – خريص) - الدمام - الإحساء - حفر الباطن – الخفجي- بريدة - عنيزة - الرس - حائل - عرعر, وتعمل لمضاعفتها على مدى السنوات الثلاث المقبلة, إضافة لإطلاق الأعمال الإنشائية في أكثر من عشرة مشاريع جديدة متكاملة في مدن الرياض – الدمام – الخبر – الجبيل – حائل –الخرج – جيزان - المذنب وبريدة، فضلاً عن الاستحواذ على عدد من المواقع المهمة في عدد من مدن المملكة، وكان آخرها أراضٍ في المدينة المنورة ومدينة القريات، بإلإضافة لاستحواذها على كامل الأرض التي يقام عليها مول الربوة بالرياض.