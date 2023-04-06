شركة عبدالله العثيم للاستثمار تستحوذ على أرض استثمارية بمنطقة عسير بقيمة 180 مليون ريال

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار عن استحواذها على أرض استثمارية في موقع مميز وحيوي بين مدينتي أبها وخميس مشيط بقيمة تصل إلى 180 مليون ريال بمساحة إجمالية 145 ألف متر مربع، وذلك من أجل إقامة مشاريع استثمارية متميزة في إطار رؤية الشركة التوسعية واستراتيجيتها لتعزيز نموها وانتشارها في كافة مناطق المملكة.
وصرّح الأستاذ مشعل بن عميره، الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار أن الاستحواذ على الأرض الجديدة بموقعها المميز يعد إضافة مهمة لقيمة الأصول الأساسية للشركة، ويعكس التزامها في تعزيز نموها في مجال المجمعات التجارية القائمة وتوسيع شبكة انتشارها الممنهج لتغطية معظم مناطق ومدن المملكة, حيث تمتلك حاليا 12 مجمعاً تجارياً في كل من الرياض (الربوة – خريص) - الدمام - الإحساء - حفر الباطن – الخفجي- بريدة - عنيزة - الرس - حائل - عرعر, وتعمل لمضاعفتها على مدى السنوات الثلاث المقبلة, إضافة لإطلاق الأعمال الإنشائية في أكثر من عشرة مشاريع جديدة متكاملة في مدن الرياض – الدمام – الخبر – الجبيل – حائل –الخرج – جيزان - المذنب وبريدة، فضلاً عن الاستحواذ على عدد من المواقع المهمة في عدد من مدن المملكة، وكان آخرها أراضٍ في المدينة المنورة ومدينة القريات، بإلإضافة لاستحواذها على كامل الأرض التي يقام عليها مول الربوة بالرياض.
ونوه بن عميره إلى أن الإستراتيجية التوسعية ستعزز نشاط الشركة في إنشاء المشاريع المتكاملة متعددة الاستخدامات من مولات حديثة ومناطق ترفيهية وفنادق وفق أعلى المواصفات ووحدات سكنية تحمل طابعًا حياتيًا متفردًا في إطار تعزيز الخدمات المتكاملة لتحسين جودة الحياة، فضلاً عن توسيع دائرة نشاط الشركة في مدن جديدة.