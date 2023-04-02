"أمانة جدة" تزيل وتشعر 56 من البسطات الرمضانية العشوائية المخالفة

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني؛ أن الفرق الرقابية واصلت جولاتها المكثّفة لرصد "البسطات الرمضانية" بحي التيسير، للتأكّد من استيفائها الشروط الصحية، إضافة إلى أعمال الجولات الميدانية لمكافحة الباعة الجائلين والبسطات غير النظامية، ضمن جهودها في الحملات الرقابية لمنع المخالفات، والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية خلال موسم شهر رمضان.