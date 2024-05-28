خادم الحرمين يُصدر أمره الكريم باستضافة 2322 حاجًا وحاجة من أكثر من 88 دولة

وأكد أن هذه الاستضافة تأتي امتدادًا لما توليه القيادة من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، كما تبرز المكانة الرائدة التي تحتلها المملكة على صعيد العالم الإسلامي كونها قبلة المسلمين، ورائدة كل عمل إسلامي نافع يلامس الأمة الإسلامية، مبينًا أن الوزارة منذ صدور الأمر الملكي الكريم قامت بالاستعداد لاستضافة هؤلاء الحجاج وإعداد خطة استراتيجية لذلك من خلال عدد من اللجان التي مهمتها العناية بضيوف خادم الحرمين الشريفين المستضافين منذ مغادرتهم بلادهم إلى وصولهم إلى أرض المملكة واستقبالهم وتمكينهم من أداء عمرتهم وحجّهم بيسر وسهولة، وزيارتهم للمدينة المنورة، والصلاة في المسجد النبوي.