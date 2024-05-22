2500 حاج.. وصول الفوج الأول من حجاج الهند إلى مكة المكرّمة

استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) ممثلة في ذراعها شركة رحلات ومنافع الفوج الأول من حجاج دولة الهند إلى مكة المكرّمة؛ كأول الواصلين من حجاج الهند لموسم حج هذا العام، وبلغ عدد الفوج الأول قرابة ٢٥٠٠ حاج، وُزعوا على ثلاثة مراكز أرقام: ٢٧٥ - ٢٧٦ - ٢٧٧.