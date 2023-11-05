لتحقيق أعلى مستويات الحماية لهم.. منتدى الأسرة السعودية يدشّن الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت

وعبر آدم عن سعادته بالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة -شريك المنظمة الأساسي في المملكة- والمساهمة في تطوير الإطار الوطني لسلامة الإطفال على الإنترنت، مرحّبًا بإطلاق الإطار الذي عدّه إنجازًا كبيرًا للمملكة العربية السعودية، مشيدًا باهتمام حكومة المملكة بسلامة الأطفال عبر الإنترنت، وبمبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد التي أهّلت المملكة لقيادة وصدارة العالم في مجال التعامل مع قضايا السلامة عبر الإنترنت.