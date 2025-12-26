الثلاثاء سحب قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا الثاني.. والنصر في المستوى الأول

ستتعرّف الأندية الـ16 المتبقية في دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026 على منافسيها في الأدوار الإقصائية، عندما تُقام مراسم القرعة يوم الثلاثاء 30 كانون الأول/ديسمبر عند الساعة الثالثة عصراً، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وكانت ثمانية أندية من كل من منطقتي الغرب والشرق قد نجحت في العبور من دور المجموعات، الذي اختُتم يوم الأربعاء، لتحجز مقاعدها في دور الـ16 من النسخة الحادية والعشرين لثاني أهم بطولات الأندية للرجال في القارة الآسيوية، محافظةً على آمالها في المنافسة على اللقب.
وتشهد قائمة الأندية المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية مشاركة فريق واحد يخوض ظهوره القاري الأول، هو كونغ آن هانوي الفيتنامي، إلى جانب تسعة أندية تبلغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بدوري أبطال آسيا الثاني، وهي: النصر، الوصل، الأهلي، الاستقلال، أركاداغ، فولاد سيباهان، غامبا أوساكا، بوهانغ ستيلرز، وراتشابوري.
وستُوضع فرق كل منطقة في مستويين خلال القرعة، حيث يضم المستوى الأول متصدري المجموعات، بينما يضم المستوى الثاني أصحاب المركز الثاني. وجاء التصنيف وفق التالي:
منطقة الغرب
- المستوى الأول: الوصل (الإمارات)، الأهلي (قطر)، الحسين (الأردن)، النصر (السعودية)
- المستوى الثاني: الاستقلال (إيران)، أركاداغ (تركمانستان)، فولاد سيباهان (إيران)، والزوراء (العراق)
منطقة الشرق
- المستوى الأول: ماكارثر (أستراليا)، غامبا أوساكا (اليابان)، بيرسيب باندونغ (إندونيسيا)، تامبنيز روفرز (سنغافورة)
- المستوى الثاني: كونغ آن هانوي (فيتنام)، راتشابوري (تايلاند)، بانكوك يونايتد (تايلاند)، بوهانغ ستيلرز (جمهورية كوريا)
ولن تشهد القرعة مواجهة فرق سبق أن تواجدت في المجموعة نفسها، إذ سيجري ضمان هذا المبدأ من خلال نظام القرعة الإلكتروني، الذي سيمنع أيضاً وقوع أي تعارضات محتملة.
ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ16 خلال شهر شباط/فبراير 2026، حيث تُلعب مباريات منطقة الغرب أيام 10-11 و17-18، ومنطقة الشرق أيام 11-12 و18-19. وتليها مباريات الدور ربع النهائي في آذار/مارس، بواقع 3-4 و10-11 لمنطقة الغرب، و4-5 و11-12 لمنطقة الشرق، ثم قبل النهائي في نيسان/أبريل، حيث تُقام مباريات الغرب يومي 7 و14، والشرق يومي 8 و15. وتُختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية من مواجهة واحدة بين بطلي الغرب والشرق، يوم 16 أيار/مايو 2026.