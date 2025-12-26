الثلاثاء سحب قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا الثاني.. والنصر في المستوى الأول

ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ16 خلال شهر شباط/فبراير 2026، حيث تُلعب مباريات منطقة الغرب أيام 10-11 و17-18، ومنطقة الشرق أيام 11-12 و18-19. وتليها مباريات الدور ربع النهائي في آذار/مارس، بواقع 3-4 و10-11 لمنطقة الغرب، و4-5 و11-12 لمنطقة الشرق، ثم قبل النهائي في نيسان/أبريل، حيث تُقام مباريات الغرب يومي 7 و14، والشرق يومي 8 و15. وتُختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية من مواجهة واحدة بين بطلي الغرب والشرق، يوم 16 أيار/مايو 2026.