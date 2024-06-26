"العنزي": وكالة شؤون الأفواج الأمنية تتصدى لمحاولات تهريب وترويج السموم

وشدد على أن مخاطر المخدرات وأضرارها السلبية متعددة، سواء الصحية أو الاجتماعية أو الأمنية أو النفسية أو الاقتصادية، وتهدد حياة الفرد والمجتمع في جميع أنحاء العالم؛ مشيرًا إلى أن وكالة شؤون الأفواج الأمنية في مناطق عملياتها، التزمت بتعقب نشاطات تلك الشبكات الإجرامية التي تحاول العبث بأمن الوطن ومقدراته وشبابه، وعملت على التصدي لمحاولات تهريب وترويج هذه السموم والقبض على كل مَن تسول له نفسه ذلك.