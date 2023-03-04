كيف تكافح الفساد وتُبلِّغ عنه؟.. "نزاهة" تجيبك

يعيق الفساد عملية التنمية، كما يُنفِّر الاستثمار الداخلي والخارجي، ويضرُّ بالاقتصاد الوطني، ويهدر المال العام، ويحبط خطط الدولة في التقدم والتطور.
وتشير تجارب الدول على اختلاف مستوى تنميتها الاقتصادية، أو نظامها السياسي، إلى أن الفساد لا يرتبط بنظام سياسي مُعيَّن، ويوجد بصور مختلفة ومتباينة في جميع النظم السياسية؛ فالفساد ظاهرة دولية، وعامل قلق للمجتمع الدولي.
وتشمل ظاهرة الفساد جرائم متعددة، مثل: الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة، والإثراء غير المشروع، والتلاعب بالمال العام، واختلاسه، أو تبديده، أو إساءة استعماله، كذلك غسل الأموال، والجرائم المحاسبية، والتزوير، وتزييف العملة، والغش التجاري... إلخ.
ولا شك أن نهج هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في محاربة الفساد واستئصاله هو نهج مؤسسي واستراتيجي للدولة، ودلالة على الرفض الحكومي والمجتمعي لأشكال الفساد وصوره كافة، وتكاتفهما نحو اجتثاثه من جذوره.. انطلاقًا من مقولة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان: "الفساد في المملكة العربية السعودية أصبح من الماضي، ولن يتكرر بعد اليوم دون حساب".
وتعمل "نزاهة" منذ تأسيسها على رصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم.
بالتوازي مع دور الدولة في مكافحة الفساد هناك أيضًا دور للأفراد وجميع الجهات في محاربته، والقضاء عليه، وحفظ المال العام؛ إذ إن عملية مكافحة الفساد تبدأ من الفرد، وواجبه نحو وطنه ودينه بالإبلاغ وتقديم المعلومات عن أية ممارسات تنطوي على فساد مالي أو إداري.
كما أن لدى الفرد مسؤولية من موقعه؛ إذ لا بد أن يراعي الله -عز وجل- في أفعاله وأعماله من موقع عمله ومسؤوليته، وألا يسيء استخدام منصبه ووظيفته العامة لتحقيق مكاسب شخصية. والإسلام قد جعل من الرقابة مسؤولية يتحملها الفرد، كما تتحملها الجماعة.. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته". وفي صحيح مسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يسترعي الله عبدًا على رعيه يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة".
وقد وفَّرت "نزاهة" قنوات مختلفة للتواصل، والإبلاغ عن حالات الفساد؛ إذ يمكن للفرد الإبلاغ عن طريق خدمة البلاغات، وهي خدمة إلكترونية، تُقدِّمها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبر موقعها الإلكتروني، وتُمكِّن الفرد (المواطن أو المقيم) من تقديم بلاغ عن أي فساد إداري أو مالي في إحدى الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.
وبإمكان أي شخص أن يقدم بلاغًا عما يعتقد أنها حالة فساد، وستتحقق الهيئة من الحالة إذا كانت تقع تحت مسؤوليتها، أو تحيلها إلى جهات رقابية أخرى (المباحث الإدارية، أو هيئة الرقابة والتحقيق.. أو غيرها).
كما يمكن الإبلاغ عن طريق الرقم المجاني 980، أو الموقع الإلكتروني nazaha.gov.sa أو إرسال فاكس على رقم 114420057، أو من خلال البريد الإلكتروني info@nazaha.gov.sa.
ويمكن للفرد إرسال بلاغه أيضًا على العنوان البريدي الآتي: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - ص. ب (واصل) 7667 العليا – حي الغدير-الرياض 13311-2525-المملكة العربية السعودية، أو تقديم البلاغ بالحضور الشخصي، أو إرسال برقية.