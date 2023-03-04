كيف تكافح الفساد وتُبلِّغ عنه؟.. "نزاهة" تجيبك

وقد وفَّرت "نزاهة" قنوات مختلفة للتواصل، والإبلاغ عن حالات الفساد؛ إذ يمكن للفرد الإبلاغ عن طريق خدمة البلاغات، وهي خدمة إلكترونية، تُقدِّمها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبر موقعها الإلكتروني، وتُمكِّن الفرد (المواطن أو المقيم) من تقديم بلاغ عن أي فساد إداري أو مالي في إحدى الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.

وبإمكان أي شخص أن يقدم بلاغًا عما يعتقد أنها حالة فساد، وستتحقق الهيئة من الحالة إذا كانت تقع تحت مسؤوليتها، أو تحيلها إلى جهات رقابية أخرى (المباحث الإدارية، أو هيئة الرقابة والتحقيق.. أو غيرها).