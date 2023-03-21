تتويجًا لجهودها الإبداعية.. أمانة اللجان الزكوية تنال 4 جوائز في "ستيفي"

وتُعد "جوائز ستيفي" من الجوائز المرموقة للأعمال الرائدة عالميًا لتقدير إنجازات القطاعات والشركات في جميع المجالات، إذ تعد إحدى أبرز الجوائز العالمية في مجال الابتكار والإبداع والتميز المؤسسي؛ التي تهدف إلى تكريم وتقدير الإنجازات والإسهامات الإيجابية للمنظمات والمؤسسات، ويتنافس للحصول على جوائزها العديد من المنظمات المتميزة من مختلف دول العالم، ويُحدد الفائزون بالجوائز من قبل لجان تحكيمية محترفة من جميع أنحاء العالم مكونة من مديرين تنفيذيين ورجال أعمال ومبتكرين وأكاديميين من ذوي الخبرة العالية.