المملكة وسلطنة عُمان تعززان علاقتهما في مجال النقل البحري

كما وقّع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان، ومثلها في توقيع الاتفاقية وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان المهندس سعيد بن حمود المعولي، لرفع مستويات الجودة والكفاءة للضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للبلدين، وملاءمتهم للقيام بمهامهم واستيفاء المعايير المثلى للسلامة البحرية وحماية الممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية وضمان مواكبة التطورات وتبادل الخبرات في مجال نقل المعرفة والتدريب و برامج التأهيل والتقييم لمنح الشهادات.