العين الحارة بـ«لبيبا» عسير تجذب الزوار ومطالب بتنظيم الموقع و" سبق " ترصد

تشهد العين الحارة بجبال " لبيبا " شمال شرق مركز الحريضة بمنطقة عسير إقبالًا متزايدًا من الزوار خلال الأيام الحالية، مستفيدين من الأجواء الشتوية والمياه الدافئة التي جعلت الموقع مقصدًا للراغبين في الاستجمام والعلاج الطبيعي.
وتُعد العين الحارة من أبرز المعالم الطبيعية في المنطقة، إذ تنبع مياهها بدرجات حرارة مرتفعة نسبيًا، ويقصدها الأهالي والزوار للاستفادة من خصائصها العلاجية، خاصة في تخفيف آلام المفاصل وبعض الأمراض الجلدية، وفق ما يتداوله مرتادو الموقع.
وأشار عدد من الزوار إلى أن العين تشهد نشاطًا ملحوظًا خلال عطلات نهاية الأسبوع، مطالبين بضرورة توفير خدمات أفضل، وتنظيم الموقع، والاهتمام بالنظافة العامة، بما يسهم في تعزيز السياحة المحلية والحفاظ على هذا المعلم الطبيعي.
وتأتي هذه الحركة السياحية بالتزامن مع تزايد الدعوات للاستثمار في المواقع الطبيعية وتطويرها بما يخدم الزوار ويعود بالنفع على المنطقة وسكانها.
ووقفت «سبق» ميدانيًا أمس على الموقع، ولاحظت معاناة العين الحارة من ضعف الاهتمام، إلى جانب سوء الطريق الترابي المؤدي إليها، ما يحد من سهولة الوصول ويؤثر على تجربة الزوار.
يُذكر أن بلدية الساحل كانت قد نفذت قبل عدة سنوات أعمالًا إنشائية تمثلت في بناء صخور كبيرة بالإسمنت حول العين، الأمر الذي جعلها أشبه ببركة، وسط مخاوف من خطورة السقوط فيها، خاصة في ظل عدم وضوح العمق الحقيقي للمياه.